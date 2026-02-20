LIVE Short track Olimpiadi 2026 in DIRETTA | staffetta maschile in finale ultima carta per Fontana

Il team italiano di short track ha raggiunto la finale della staffetta maschile ai Giochi Olimpici 2026, una vera sfida per Fontana. La gara si svolge alla Ice Skating Arena di Milano, dove i pattinatori si sono dati battaglia per un posto sul podio. Questa è l’ultima chance per gli atleti italiani di portare a casa una medaglia olimpica. I corridori sono pronti a scendere in pista, determinati a fare il massimo in questa finale decisiva. La competizione prosegue con grande tensione e adrenalina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della sesta e ultima giornata dello short track nei Giochi Olimpici 2026 in programma alla Ice Skating Arena di Milano. Si chiude il capitolo short track ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Venerdì 20 febbraio l'Ice Skating Arena del Forum di Assago ospiterà l'ultima giornata di gare, mettendo il sigillo a una rassegna che ha già regalato spettacolo, colpi di scena e grandi emozioni. L'Italia arriva all'atto conclusivo con un bottino importante: oro nella staffetta mista, argento di Arianna Fontana nei 500 metri e argento nella staffetta femminile.