Paolo Petrecca si dimette dopo le Olimpiadi 2026 non sarà più direttore di Rai Sport

Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell’Amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi 2026 di Milano–Cortina. Lo riportano fonti della Rai, precisando che la responsabilità di Rai Sport – in via transitoria – sarà affidata a Marco Lollobrigida. Le gaffe nella cerimonia d’apertura. Il giornalista è stato al centro delle polemiche a causa della sua telecronaca della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina. Tante le gaffe e gli errori, tra cui aver confuso la presidente del Cio Kirsty Coventry con la figlia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Lapresse.it

