Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport | lascerà l' incarico al termine delle Olimpiadi

Paolo Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport a causa di divergenze con l’amministratore delegato Giampaolo Rossi. La decisione è arrivata dopo un lungo confronto sulla gestione delle trasmissioni sportive e le strategie future. Petrecca ha deciso di lasciare l’incarico una volta concluse le Olimpiadi di Parigi, evento che coordinerà personalmente. La sua uscita apre un nuovo capitolo per la direzione della sezione sportiva della Rai, che si prepara a una fase di rinnovamento. La data ufficiale delle sue dimissioni è prevista per la fine dell’estate.

Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano - Cortina. La responsabilità di Rai Sport - in via transitoria - sarà affidata a Marco Lollobrigida. Lo annuncia una nota della Rai. La decisione Il passo indietro di Petrecca - appreso da fonti Rai - è arrivato dopo che il direttore di Rai Sport è finito al centro delle polemiche per gli errori nella telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, nella quale ha deciso di cimentarsi al posto del collega Auro Bulbarelli, costretto a farsi da parte dopo aver spoilerato informazioni sulla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

