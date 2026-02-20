Olimpiadi Milano-Cortina | bronzo Italia nella staffetta maschile short track Fontana solo quinta in quella femminile

Gli atleti italiani dello short track hanno ottenuto un bronzo nella staffetta maschile ai Giochi di Milano-Cortina, sulla pista di casa. La squadra ha completato la gara in terza posizione, superando avversari agguerriti e dimostrando grande determinazione. Nel frattempo, la rappresentante femminile, Fontana, si è fermata in quinta posizione nella staffetta 5000 metri. La medaglia conquistata conferma il buon livello degli azzurri in questa disciplina. La gara si è conclusa con emozioni intense e sorprese.

MILANO – Gli azzurri della staffetta 5000 metri dello short track hanno conquistato il bronzo ai Giochi di Milano Cortina, nella quattordicesima giornata di gare. La squadra composta da Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli regala all'Italia la medaglia numero 27. Poteva essere la serata perfetta, perchè nella finale dei 1500 femminili ci sono anche Arianna Fontana e Arianna Sighel ma entrambe le azzurre finiscono fuori dal podio, rispettivamente quinta e sesta, con la Corea che fa doppietta (oro a Kim Gilli e argento a Choi Minjeong) davanti alla statunitense Corinne Stoddard.