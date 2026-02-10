L’Italia torna a salire sul podio alle Olimpiadi di Milano-Cortina, questa volta con l’oro nella staffetta mista di short track. Dopo l’argento a Pechino nel 2022, gli atleti italiani festeggiano un risultato storico, con Arianna Fontana che entra ancora di più nella leggenda dello sport italiano.

ASSAGO (MILANO) – Dopo l’argento a Pechino nel 2022, l’Italia della staffetta mista di short track conquista il gradino più del podio nelle Olimpiadi in casa. A targare l’impresa la squadra guidata dalla portabandiera e italiana più medaglia di sempre ai Giochi, Arianna Fontana, e Pietro Sighel, bronzo quattro anni fa nei 3.000 metri. In pista con loro nella finale all’Ice Skating Arena di Assago (Milano) Thomas Nadalini ed Elisa Confortola. La squadra azzurra è completata da Luca Spechenhauser e Chiara Betti. Dietro agli italiani Canada e Belgio. Ai piedi del podio la Cina, oro a Pechino 2022. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Olimpiadi Milano-Cortina: Italia d’oro nella staffetta mista short track. Arianna Fontana nella storia

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

L’Italia conquista un’altra medaglia d’oro ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026.

L’Italia conquista l’oro nello short track, portando a casa la medaglia nella staffetta mista al Forum di Assago.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, venerdì 6 febbraio; Olimpiadi Milano Cortina, chi inquina non può sponsorizzare i Giochi!; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, venerdì 6 febbraio.

Short track diretta olimpiadi, segui la staffetta mista: Italia in finale con Arianna Fontana, Milano Cortina LIVETutto pronto alla Milano Ice Skating Arena. Il quartetto azzurro nella staffetta mista è guidato dalla specialista Arianna Fontana, che nel corso della sua carriera si è messa al collo 11 medaglie ... corrieredellosport.it

Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina, risultati oggi: oro all’Italia nella staffetta mista short track ... tg24.sky.it

Roma post Giubileo e Milano in fase Olimpiadi, due casi emblematici. Nel primo la corsa degli affitti brevi è stata lenta e si è arrestata subito dopo... - facebook.com facebook

Milano-Cortina, le medaglie di domani C’è il SuperG maschile #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali2026 #olimpiadiinvernali x.com