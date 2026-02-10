Olimpiadi Milano Cortina oro per l’Italia nella staffetta dello short track | Arianna Fontana è storia

L’Italia conquista il primo oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Arianna Fontana, con la sua vittoria nella staffetta dello short track, scrive un’altra pagina di storia per lo sport italiano. La squadra ha dominato la gara, portando a casa il primo podio importante di questa edizione. La soddisfazione è grande tra atleti e tifosi, che hanno seguito con entusiasmo questa impresa.

Olimpiadi Milano Cortina. L’Italia dello short track scrive un’altra pagina storica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sulla pista della Milano Ice Skating Arena arriva l’oro olimpico grazie alla staffetta mista. Questo trionfo rappresenta la sedicesima medaglia olimpica per lo short track italiano e conferma, ancora una volta, l’impronta indelebile di Arianna Fontana. Per la campionessa valtellinese si tratta del primo oro olimpico in staffetta, un tassello che arricchisce ulteriormente una carriera già leggendaria. Fontana è ormai la pattinatrice di short track più titolata di sempre ai Giochi e, con questo risultato, diventa la prima donna italiana a salire sul podio olimpico in sei edizioni consecutive, da Torino 2006 a Milano Cortina 2026.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

