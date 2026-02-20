Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv | orari venerdì 20 febbraio tv streaming calendario italiani in gara

Oggi, venerdì 20 febbraio, si svolge la diciassettesima giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che vede l’Italia impegnata in diverse discipline. La giornata si concentra su sette finali, tra cui alcune gare di sci alpino e biathlon, con atleti italiani pronti a conquistare medaglie importanti. La squadra azzurra punta a mantenere il terzo posto nel medagliere, sperando di portare a casa più ori rispetto alle precedenti giornate. Gli eventi di oggi rappresentano un momento decisivo nel percorso di questa edizione olimpica.

Oggi venerdì 20 febbraio va in scena la diciassettesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: si apre il weekend che porrà fine alla rassegna a cinque cerchi alle nostre latitudini, verranno messi in palio sette titoli e l’Italia punterà a essere protagonista in prima linea, con il chiaro obiettivo di difendere il proprio piazzamento nella top-3 del medagliere rimpinguando il proprio bottino e cercando quella che sarebbe una storica doppia cifra in termini di ori. Jole Galli ha tutte le carte in regola per sognare una medaglia nello skicross, disciplina dello sci freestyle: l’azzurra gareggerà letteralmente sulle nevi di casa visto che è di Livigno, in stagione ha vinto una gara di Coppa del Mondo, negli ultimi dodici mesi è salita sul podio in sei occasioni e può ambire a un ruolo da protagonista in una gara dove la favorita d’obbligo è per forza di cose la svedese Sandra Naeslund, detentrice del titolo e dominatrice di questa annata agonistica. 🔗 Leggi su Oasport.it

