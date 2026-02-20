Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi | orari 20 febbraio tv streaming italiani in gara
Oggi, 20 febbraio, si svolge la diciassettesima giornata delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, a causa delle numerose gare in programma. La giornata porta con sé sette finali e molte opportunità per gli atleti italiani di conquistare medaglie, puntando a migliorare la posizione nel medagliere. In particolare, gli italiani cercano di aumentare il numero di ori e di entrare nella doppia cifra. Le competizioni si svolgono tra ghiaccio e neve, con diverse discipline in evidenza. Gli appassionati possono seguire le gare in diretta su TV e streaming.
Oggi venerdì 20 febbraio va in scena la diciassettesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: si apre il weekend che porrà fine alla rassegna a cinque cerchi alle nostre latitudini, verranno messi in palio sette titoli e l’Italia punterà a essere protagonista in prima linea, con il chiaro obiettivo di difendere il proprio piazzamento nella top-3 del medagliere rimpinguando il proprio bottino e cercando quella che sarebbe una storica doppia cifra in termini di ori. Jole Galli ha tutte le carte in regola per sognare una medaglia nello skicross, disciplina dello sci freestyle: l’azzurra gareggerà letteralmente sulle nevi di casa visto che è di Livigno, in stagione ha vinto una gara di Coppa del Mondo, negli ultimi dodici mesi è salita sul podio in sei occasioni e può ambire a un ruolo da protagonista in una gara dove la favorita d’obbligo è per forza di cose la svedese Sandra Naeslund, detentrice del titolo e dominatrice di questa annata agonistica. 🔗 Leggi su Oasport.it
Due date da segnare sul calendario: domenica 22 febbraio e venerdì 6 marzo 2026. Cioè prima la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi, poi l’Apertura delle Paralimpiadi, entrambe in Arena: la città e il suo monumento simbolo sotto gli occhi del mondo - facebook.com facebook
#News - Un’intensa nevicata ha stravolto il calendario delle gare a #Livigno, durante le #OlimpiadiInvernali. Annullato lo #slopestyle femminile di #snowboard e rinviate le qualifiche degli Aerials. Dopo due giorni di #neve continua, un panorama suggestivo, m x.com