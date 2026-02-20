Oggi, 20 febbraio, si svolge la diciassettesima giornata delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, a causa delle numerose gare in programma. La giornata porta con sé sette finali e molte opportunità per gli atleti italiani di conquistare medaglie, puntando a migliorare la posizione nel medagliere. In particolare, gli italiani cercano di aumentare il numero di ori e di entrare nella doppia cifra. Le competizioni si svolgono tra ghiaccio e neve, con diverse discipline in evidenza. Gli appassionati possono seguire le gare in diretta su TV e streaming.

Oggi venerdì 20 febbraio va in scena la diciassettesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: si apre il weekend che porrà fine alla rassegna a cinque cerchi alle nostre latitudini, verranno messi in palio sette titoli e l’Italia punterà a essere protagonista in prima linea, con il chiaro obiettivo di difendere il proprio piazzamento nella top-3 del medagliere rimpinguando il proprio bottino e cercando quella che sarebbe una storica doppia cifra in termini di ori. Jole Galli ha tutte le carte in regola per sognare una medaglia nello skicross, disciplina dello sci freestyle: l’azzurra gareggerà letteralmente sulle nevi di casa visto che è di Livigno, in stagione ha vinto una gara di Coppa del Mondo, negli ultimi dodici mesi è salita sul podio in sei occasioni e può ambire a un ruolo da protagonista in una gara dove la favorita d’obbligo è per forza di cose la svedese Sandra Naeslund, detentrice del titolo e dominatrice di questa annata agonistica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 20 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

