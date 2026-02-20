Olimpiadi in diretta LIVE le gare oggi a Milano Cortina | attesa per le finali di Lollobrigida e Fontana

L’evento principale di oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è la finale di Lollobrigida e Fontana, due atleti italiani pronti a conquistare medaglie. La gara si svolge nell’arena di Cortina, con migliaia di spettatori presenti e milioni di telespettatori collegati in diretta. La competizione si concentra sulle discipline di velocità e tecnica, con un’atmosfera di grande attesa. Le finali di oggi rappresentano un momento cruciale per gli atleti italiani, che sperano di salire sul podio.