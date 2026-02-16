Olimpiadi in diretta LIVE le gare oggi a Milano Cortina | Fontana a caccia di un'altra medaglia

Giorno 11 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 16 febbraio, con degli italiani e il medagliere aggiornato. Fontana nella finale dei 1000 metri dello short track.🔗 Leggi su Fanpage.it

Questa mattina a Milano Cortina si sono svolte le gare di oggi, il sesto giorno delle Olimpiadi Invernali.

Oggi a Milano Cortina si svolge il settimo giorno delle Olimpiadi invernali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina LIVE: varie medaglie d'oro in palio oggi; DIRETTA - Milano-Cortina 2026, è la serata della cerimonia d’inaugurazione Guarda la diretta streaming qui ?? https://www.rainews.it/maratona/2026/02/olimpiadi-invernali-milano-cortina-2026-apertura-inaugurazione-scaletta-sergio-mattarella-diretta-c7bf4; Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Milano Cortina 2026: guida completa a dirette e piattaforme per seguire le gare olimpiche in tv e streaming.

LIVE Salto con gli sci, Super-team maschile Olimpiadi in DIRETTA: Slovenia contro Giappone nell’ultima gara del programmaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova a coppie maschile, definita Super Team ... oasport.it

LIVE Italia-Cina, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: match che che nasconde trappoleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Cina, sesto appuntamento del round robin per gli ... oasport.it

Sono circa le 15 e 15 del 15 febbraio 2026 quando il pubblico italiano delle Olimpiadi di Milano Cortina assiste a un momento unico nella storia. Infatti nello steso istante: - Federica Brignone sale sul gradino più alto del podio per il trionfo in Slalom Gigante di facebook

15/2/26. OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 L'Italia è sempre 2ª:oggi altre 4 medaglie: 2 d'oro, 1 d'argento, 1 di bronzo. 22 le medaglie azzurre totali (di cui 8 ori, 4 argenti, 10 bronzi), dietro alla Norvegia (con 26, di cui 12 ori) e davanti agli USA (con 17, di cui x.com