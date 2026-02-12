Olimpiadi in diretta LIVE in diretta le gare oggi a Milano Cortina | Goggia e Brignone in Super G poi Lollobrigida e Fontana

Oggi a Milano Cortina si svolge il settimo giorno delle Olimpiadi invernali. La mattina inizia con il Super G femminile, dove Goggia e Brignone cercano medaglie. Nel pomeriggio tocca agli atleti italiani Lollobrigida e Fontana. La giornata è tutta da seguire in diretta, con aggiornamenti sulle gare e i risultati degli italiani in corsa.

Giorno 7 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 12 febbraio con degli italiani e il medagliere aggiornato. Super G con Goggia e Brignone. Nel pomeriggio tocca a Lollobrigida, in serata c'è Arianna Fontana. Milano Cortina 2026, per Francesca Lollobrigida oro nel giorno del suo 35° compleanno. Maxim Naumov alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina ha regalato emozioni uniche mostrando dopo la sua prova la foto dei genitori morti Ha solo 24 anni ma sembra già un veterano anche perché la vita, con lui, non è stata clemente.

