Arianna Fontana si avvicina al record di Mangiarotti, con una medaglia in più. La campionessa di short track continua a raccogliere successi e si prepara a entrare nella storia dello sport italiano. Intanto, altri atleti azzurri hanno lasciato il segno alle Olimpiadi, dai campioni della scherma alle regine del fondo, passando per il bob, lo slittino e l'equitazione.

Arianna Fontana è già una delle atlete più gloriose dello sport italiano ed è a un passo dal diventare la più medagliata di sempre ai Giochi (invernali ed estivi), raggiungendo Edoardo Mangiarotti in cima a questa speciale classifica. Chi sono gli altri? Scopriamoli insieme. Ci sono ben sei atleti diversi con 6 medaglie all'attivo: Nedo Nadi nella scherma (6 ori), Giuseppe Delfino nella scherma (4 ori e 2 argenti), Eugenio Monti nel bob (2 ori, 2 argenti e 2 bronzi), Armin Zöggeler nello slittino (2 ori, un argento e 3 bronzi), Raimondo D'Inzeo nell'equitazione (un oro, 2 argenti e 3 bronzi) e Piero D'Inzeo nell'equitazione (2 argenti e 4 bronzi). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arianna Fontana a -1 dal record di Mangiarotti: ecco gli atleti azzurri più medagliati alle Olimpiadi

Arianna Fontana si avvicina a superare il record di Mangiarotti.

L'Italia conquista l'oro nello short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

