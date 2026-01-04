Castelnuovo Rangone padre 90enne uccide la figlia | si indaga sul movente

A Castelnuovo Rangone, un uomo di 90 anni è coinvolto in un tragico episodio che ha portato alla morte della propria figlia. Le autorità stanno approfondendo le circostanze e il movente dell’accaduto. Se l’anziano sarà in grado di rendere testimonianza, le sue parole potrebbero risultare fondamentali per chiarire la dinamica dei fatti. L’indagine prosegue per comprendere meglio le motivazioni dietro questo grave gesto.

Omicidio nel Modenese: padre uccide la figlia in casa - Non è chiara la dinamica al momento, carabinieri sul posto ... msn.com

Un 90enne uccide la figlia nel Modenese - è avvenuto a Castelnuovo Rangone, ma dinamica e movente sono ancora non chia ... gazzettadiparma.it

