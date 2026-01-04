Castelnuovo Rangone padre 90enne uccide la figlia | si indaga sul movente
A Castelnuovo Rangone, un uomo di 90 anni è coinvolto in un tragico episodio che ha portato alla morte della propria figlia. Le autorità stanno approfondendo le circostanze e il movente dell’accaduto. Se l’anziano sarà in grado di rendere testimonianza, le sue parole potrebbero risultare fondamentali per chiarire la dinamica dei fatti. L’indagine prosegue per comprendere meglio le motivazioni dietro questo grave gesto.
Nel caso in cui l'anziano fosse in condizioni di rendere testimonianza, è possibile che le sue parole siano fondamentali per fare chiarezza sul caso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
