Gabry Ponte ha scelto l’Arena di Verona per dirigere la musica della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, portando sul palco le sue note e la tradizione italiana. La sua presenza ha attirato l’attenzione di migliaia di spettatori, che hanno assistito a uno spettacolo coinvolgente e ricco di energia. Durante l’evento, Ponte ha eseguito brani che uniscono il ritmo moderno alle radici culturali del nostro paese.
Gabry Ponte e la Musica Italiana al Cuore della Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Verona si prepara ad accogliere il gran finale delle Olimpiadi invernali del 2026 con una colonna sonora d’eccezione: il dj torinese Gabry Ponte è stato scelto per curare la cerimonia di chiusura all’Arena, un evento che promette di unire sport, musica e spettacolo per celebrare il successo dei Giochi e consegnare il testimone alla prossima edizione. Un Palcoscenico di Storia e Musica. L’Arena di Verona, iconico anfiteatro romano, farà da sfondo a questo momento conclusivo. La scelta di questo luogo simbolico sottolinea l’importanza di Milano-Cortina 2026 come vetrina per l’Italia e la sua ricca tradizione culturale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Olimpiadi: gli studenti di Taverna, creatori di Tina e Milo, ospiti all’Arena di Verona per la cerimonia di chiusura.
Gli studenti di Taverna, che hanno creato i personaggi Tina e Milo, sono stati invitati all’Arena di Verona per partecipare alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi.
