Pattinaggio di figura alle Olimpiadi Milano si prepara al Gala di chiusura | quando dove e gli ospiti
Il Gala di chiusura del pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano si svolge sabato 21 febbraio 2026, perché gli organizzatori vogliono concludere l’evento con un grande spettacolo. La serata si terrà alla Milano Ice Skating Arena, dalle 20 alle 22:30, e vedrà protagonisti atleti provenienti da tutto il mondo che si esibiranno in coreografie brillanti. Tra i ospiti ci saranno campioni olimpici e figure di spicco del mondo dello sport, pronti a incantare il pubblico con le loro performance.
Milano, 16 febbraio 2026 – Una serata speciale immersi nella magia del pattinaggio di figura. L'appuntamento è per sabato 21 febbraio, dalle 20 alle 22:30, alla Milano Ice Skating Arena con il Gala di chiusura dedicato a una disciplina molto amata dal pubblico durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Sarà una delle ultime occasioni per respirare l'atmosfera dei Giochi dal vivo, in un contesto carico di emozione e celebrazione. Il Gala di chiusura. Il Gala è uno degli spettacoli più attesi e coinvolgenti dell'intero programma su ghiaccio. Non è una competizione, ma un'esibizione artistica dove i protagonisti delle settimane precedenti — medagliati e atleti che hanno conquistato il cuore del pubblico — tornano in pista con programmi creativi e sorprendenti.
Pattinaggio di figura, regole e programma alle Olimpiadi di Milano-Cortina
Questa mattina sono state presentate le regole e il programma del pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano-Cortina.
Olimpiadi, dal pattinaggio di velocità al curling maschile: dove gli azzurri puntano alle medaglie. Tutti gli italiani in gara per venerdì 13 febbraio
La squadra maschile di curling italiana, guidata dallo skip Joel Retornaz, affronta il team britannico venerdì 13 febbraio, in seguito a una preparazione intensa per questa sfida.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Olimpiadi, pattinaggio di figura: Conti-Macii e Ghilardi-Ambrosini ok nel programma cortoConti-Macii e Ghilardi-Ambrosini, entrambe le coppie qualificate al programma libero di lunedì 16 febbraio, sognando la medaglia. ecodibergamo.it
Il video delle cadute che sono costate la vittoria a Ilia Malinin, incredibilmente rimasto fuori dal podio del pattinaggio di figuraIl pattinatore statunitense Ilia Malinin ha deluso le aspettative nella finale del pattinaggio maschile di figura. La sua esibizione era attesissima, perché è il pattinatore più forte e spettacolare d ... ilpost.it
Oggi occhi puntati soprattutto su bob, pattinaggio di figura, sci alpino slalom uomini, short track, salto con gli sci e sci acrobatico - facebook.com facebook
Finali di sci alpino e pattinaggio di figura i clou in serata x.com