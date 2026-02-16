Il Gala di chiusura del pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano si svolge sabato 21 febbraio 2026, perché gli organizzatori vogliono concludere l’evento con un grande spettacolo. La serata si terrà alla Milano Ice Skating Arena, dalle 20 alle 22:30, e vedrà protagonisti atleti provenienti da tutto il mondo che si esibiranno in coreografie brillanti. Tra i ospiti ci saranno campioni olimpici e figure di spicco del mondo dello sport, pronti a incantare il pubblico con le loro performance.

Milano, 16 febbraio 2026 – Una serata speciale immersi nella magia del pattinaggio di figura. L’appuntamento è per sabato 21 febbraio, dalle 20 alle 22:30, alla Milano Ice Skating Arena con il Gala di chiusura dedicato a una disciplina molto amata dal pubblico durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Sarà una delle ultime occasioni per respirare l’atmosfera dei Giochi dal vivo, in un contesto carico di emozione e celebrazione. Il Gala di chiusura. Il Gala è uno degli spettacoli più attesi e coinvolgenti dell’intero programma su ghiaccio. Non è una competizione, ma un’esibizione artistica dove i protagonisti delle settimane precedenti — medagliati e atleti che hanno conquistato il cuore del pubblico — tornano in pista con programmi creativi e sorprendenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pattinaggio di figura alle Olimpiadi, Milano si prepara al Gala di chiusura: quando, dove e gli ospiti

Questa mattina sono state presentate le regole e il programma del pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

