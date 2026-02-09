Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | Italia 6 bellissima! Bronzo nel team event di pattinaggio artistico

L’Italia mette a segno la sua sesta medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Questa volta, il bronzo nel team event di pattinaggio artistico porta a casa un risultato che gli sportivi italiani aspettavano da tempo. La medaglia conferma la crescita del movimento e dà entusiasmo a tutto il mondo dello sport.

L’Italia ha conquistato la sesta medaglia alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, un traguardo storico per lo sport nazionale. Il bronzo è arrivato nella competizione a squadre del pattinaggio artistico, chiudendo una giornata eccezionale per gli atleti azzurri che hanno superato il precedente record di medaglie in una singola giornata. La finale si è tenuta nella serata di domenica, regalando all’Italia un momento di grande orgoglio e soddisfazione. Una domenica che resterà scolpita nella storia dello sport italiano. Mai prima d’ora, in una singola giornata di Olimpiadi Invernali, la nazionale aveva conquistato sei medaglie.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

