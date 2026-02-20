Olimpiadi 2026 a rischio | lavoro nero e abusi turistici
Le autorità di Cardano al Campo segnalano un aumento del lavoro nero e degli abusi turistici, proprio mentre si avvicinano le Olimpiadi 2026. Le verifiche delle forze dell’ordine hanno scoperto irregolarità nei processi di assunzione e nelle strutture ricettive. Sono stati individuati alcuni casi di persone che lavorano senza contratti regolari e di attività turistiche senza autorizzazioni. Le autorità temono che questi problemi possano aggravarsi con l’afflusso di visitatori previsto per l’evento. La situazione resta sotto stretta osservazione.
Cardano al Campo: Finanza sul territorio, lavoro nero e irregolarità turistiche alla vigilia delle Olimpiadi. Cardano al Campo, in provincia di Varese, è stata teatro di un’operazione della Guardia di Finanza che ha portato alla luce quattro lavoratori impiegati illegalmente e irregolarità in un’attività ricettiva. L’intervento, parte di un piano di controlli più ampio legato all’avvicinamento delle Olimpiadi Invernali del 2026, ha comportato sanzioni che superano i 77.000 euro, evidenziando la persistenza di fenomeni di evasione e lavoro sommerso nel territorio. Un controllo mirato nell’area di Malpensa.🔗 Leggi su Ameve.eu
