Olimpiadi Milano Cortina 2026 la lettera degli operatori turistici di Bormio preoccupati dai mancati incassi

Bormio, 4 dicembre 2025 – Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026? In Valtellina è iniziato il countdown ma a Bormio c’è anche chi è seriamente preoccupato. “È urgente che venga chiarito un piano operativo con l’immediata istituzione di un fondo o di uno strumento di sostegno economico mirato a compensare le perdite di fatturato derivanti dall’impossibilità di essere regolarmente raggiunti da tutti i nostri clienti, abituali e non, proprio nel periodo più vitale della stagione”. Di ristori per ora non si parla, ma l’appello lanciato dai titolari di svariate attività economiche e turistico-ricettive del comprensorio sciistico di Bormio e Valdisotto non è rimasto inascoltato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Olimpiadi Milano Cortina 2026, la lettera degli operatori turistici di Bormio preoccupati dai mancati incassi

