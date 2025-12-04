Olimpiadi Milano Cortina 2026 la lettera degli operatori turistici di Bormio preoccupati dai mancati incassi

Ilgiorno.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bormio, 4 dicembre 2025 – Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026? In  Valtellina è iniziato il countdown ma a Bormio c’è anche chi è seriamente preoccupato.  “È urgente che venga chiarito un piano operativo con l’immediata istituzione di un fondo o di uno strumento di sostegno economico mirato a compensare le perdite di fatturato derivanti dall’impossibilità di essere regolarmente raggiunti da tutti i nostri clienti, abituali e non, proprio nel periodo più vitale della stagione”. Di ristori per ora non si parla, ma l’appello lanciato dai titolari di svariate attività economiche e turistico-ricettive del comprensorio sciistico di Bormio e Valdisotto non è rimasto inascoltato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

olimpiadi milano cortina 2026 la lettera degli operatori turistici di bormio preoccupati dai mancati incassi

© Ilgiorno.it - Olimpiadi Milano Cortina 2026, la lettera degli operatori turistici di Bormio preoccupati dai mancati incassi

Altre letture consigliate

olimpiadi milano cortina 2026Olimpiadi Milano Cortina 2026, la lettera degli operatori turistici di Bormio preoccupati dai mancati incassi - “Nel mese di febbraio si concentra la parte più significativa del fatturato della stagione” ... Da ilgiorno.it

olimpiadi milano cortina 2026Olimpiadi Milano Cortina 2026, il percorso della fiamma olimpica e chi sono i tedofori - Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, il percorso della fiamma olimpica e chi sono i tedofori ... Secondo tg24.sky.it

olimpiadi milano cortina 2026Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: calendario, orari delle gare, tv, streaming - Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputeranno dal 6 al 22 febbraio, anche se alcune gare (senza l'assegnazione delle medaglie) inizieranno ... Secondo oasport.it

Olimpiadi di Milano-Cortina, stimato impatto di 5,3 miliardi di euro: lo studio di Banca Ifis - Uno studio di Banca Ifis stima a 5,3 miliardi di euro l'impatto economico delle Olimpiadi di Milano- Da tgcom24.mediaset.it

olimpiadi milano cortina 2026Enel accende le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 - Il gruppo ha anche potenziato la rete elettrica della Valtellina con interventi destinati a durare oltre i giochi invernali. milanofinanza.it scrive

olimpiadi milano cortina 2026Milano Cortina 2026: Paltrinieri primo tedoforo della fiaccola olimpica. Ci sarà anche Polonara - Il viaggio della fiaccola olimpica di Milano Cortina 2026, sabato 6 dicembre, partirá dalle mani di un tedoforo di eccezione: Gregorio Paltrinieri. Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Olimpiadi Milano Cortina 2026