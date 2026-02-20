Olgiate Comasco il sogno dell’oratorio riparte da una pietra

A Olgiate Comasco, la ripresa del progetto dell’oratorio nasce dalla posa simbolica della prima pietra. Dopo anni di attese e blocchi, il Comune ha deciso di riprendere i lavori, puntando a creare uno spazio di incontro per i giovani. La cerimonia ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali, che hanno visto nel gesto un segno di cambiamento reale. La costruzione si inserisce in un piano più ampio di riqualificazione del quartiere. La prima pietra segna un passo importante verso la realizzazione del sogno di una comunità.

Domenica 1 marzo la posa della prima pietra del nuovo San Giovanni Bosco: un progetto da 4 milioni, copertura oltre l'80% e una comunità che ha "scalato la salita" passo dopo passo Un sogno che per anni è rimasto fermo e che adesso prende forma, in modo concreto, con un gesto simbolico: la posa della prima pietra. Domenica 1 marzo a Olgiate Comasco è in programma la cerimonia per l'avvio del nuovo oratorio San Giovanni Bosco, un progetto che la parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano definisce "la grande sfida" della comunità, pensata soprattutto per i giovani e per restituire uno spazio dopo la chiusura della struttura giovanile avvenuta nel 2017.