Il governo commissaria quattro Regioni sul dimensionamento scolastico | Pd e M5S all’attacco
Il Consiglio dei ministri ha annunciato il commissariamento di quattro Regioni – Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna – per la mancata approvazione dei piani di dimensionamento scolastico. La decisione ha suscitato reazioni da parte di Pd e M5S, che criticano l’intervento del governo. La questione riguarda l’organizzazione delle scuole e il futuro della rete educativa nelle aree interessate.
Il Consiglio dei ministri ha deciso di commissariare quattro Regioni guidate dal centrosinistra – Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna – che non hanno ancora approvato i piani di dimensionamento della rete scolastica per il prossimo anno. Una scelta che segna una svolta nel lungo e complesso confronto tra Stato e autonomie territoriali e che ha immediatamente acceso lo scontro politico, con le dure reazioni di Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Il dimensionamento scolastico rientra tra le riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, varato dal precedente esecutivo, e mira a riorganizzare la rete degli istituti in base all’andamento della popolazione studentesca. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
