Mastella sul dimensionamento scolastico | responsabilità del Governo
Il ministro Mastella torna a parlare di dimensionamento scolastico e non perde tempo. Sostiene che la responsabilità spetti al Governo e che le Regioni possano contare su un sostegno concreto. Chiesto inoltre di evitare polemiche inutili e di concentrarsi su soluzioni pratiche. La sua posizione arriva mentre si cercano accordi per migliorare la gestione delle scuole senza chiacchiere inutili.
Mastella interviene sul dimensionamento scolastico: responsabilità del Governo, sostegno alla Regione e disponibilità a valutare soluzioni senza caciara politica. Benevento, 31 gennaio 2026 – “Per cultura istituzionale e formazione politica ho grande rispetto di tutte le manifestazioni e in particolare da quelle che muovono dal mondo della scuola. Sollecito però tutti, a prescindere da sigle e formazioni che tentano la strada in questo caso davvero maldestra della strumentalità o di autopromuoversi per vie semplicistiche o ancora peggio della più incredibile ipocrisia politica, di stare ai fatti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Pellegrino Mastella: “Su dimensionamento scolastico responsabilità politiche chiare”
Pellegrino Mastella evidenzia come le responsabilità politiche siano chiare sul tema del dimensionamento scolastico.
Dimensionamento scolastico, Pellegrino Mastella e Lombardi (NdC): “Tutelata autonomia delle comunità del Sannio”
Nel contesto del piano regionale sul dimensionamento scolastico in Campania, il presidente della Provincia Nino Lombardi e il consigliere regionale Pellegrino Mastella comunicano che le proposte del Sannio sono state accolte.
Il sindaco Mastella: Scuola e dimensionamento, responsabilità è del Governo: valuteremo tutte le strade, ma no alla caciara e all’ipocrisia politicaPer cultura istituzionale e formazione politica ho grande rispetto di tutte le manifestazioni e in particolare da quelle che muovono dal mondo della scuola. Sollecito però tutti, a prescindere da sig ... tvsette.net
Mastella: Scuola e dimensionamento, responsabilità è del Governo. Valuteremo tutte le strade, ma no a caciara e ipocrisia politicaPer cultura istituzionale e formazione politica ho grande rispetto di tutte le manifestazioni e in particolare da quelle che muovono dal mondo della scuola. Sollecito però tutti, a prescindere da sig ... ntr24.tv
