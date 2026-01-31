Mastella sul dimensionamento scolastico | responsabilità del Governo

Il ministro Mastella torna a parlare di dimensionamento scolastico e non perde tempo. Sostiene che la responsabilità spetti al Governo e che le Regioni possano contare su un sostegno concreto. Chiesto inoltre di evitare polemiche inutili e di concentrarsi su soluzioni pratiche. La sua posizione arriva mentre si cercano accordi per migliorare la gestione delle scuole senza chiacchiere inutili.

Mastella interviene sul dimensionamento scolastico: responsabilità del Governo, sostegno alla Regione e disponibilità a valutare soluzioni senza caciara politica. Benevento, 31 gennaio 2026 – "Per cultura istituzionale e formazione politica ho grande rispetto di tutte le manifestazioni e in particolare da quelle che muovono dal mondo della scuola. Sollecito però tutti, a prescindere da sigle e formazioni che tentano la strada in questo caso davvero maldestra della strumentalità o di autopromuoversi per vie semplicistiche o ancora peggio della più incredibile ipocrisia politica, di stare ai fatti.

Pellegrino Mastella evidenzia come le responsabilità politiche siano chiare sul tema del dimensionamento scolastico.

Nel contesto del piano regionale sul dimensionamento scolastico in Campania, il presidente della Provincia Nino Lombardi e il consigliere regionale Pellegrino Mastella comunicano che le proposte del Sannio sono state accolte.

