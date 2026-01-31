Mastella sul dimensionamento scolastico | responsabilità del Governo

Il ministro Mastella torna a parlare di dimensionamento scolastico e non perde tempo. Sostiene che la responsabilità spetti al Governo e che le Regioni possano contare su un sostegno concreto. Chiesto inoltre di evitare polemiche inutili e di concentrarsi su soluzioni pratiche. La sua posizione arriva mentre si cercano accordi per migliorare la gestione delle scuole senza chiacchiere inutili.

Mastella interviene sul dimensionamento scolastico: responsabilità del Governo, sostegno alla Regione e disponibilità a valutare soluzioni senza caciara politica. Benevento, 31 gennaio 2026 – “Per cultura istituzionale e formazione politica ho grande rispetto di tutte le manifestazioni e in particolare da quelle che muovono dal mondo della scuola. Sollecito però tutti, a prescindere da sigle e formazioni che tentano la strada in questo caso davvero maldestra della strumentalità o di autopromuoversi per vie semplicistiche o ancora peggio della più incredibile ipocrisia politica, di stare ai fatti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

