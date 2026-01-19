Sindacati | La Comunità Montana paga impiegati e dirigenti non gli operai

I sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno denunciato che nella Comunità Montana Santa Croce, nel casertano, vengono pagati stipendi a impiegati e dirigenti, mentre gli operai non percepiscono alcuna retribuzione. La questione, sollevata in un incontro con il presidente Emilia Delli Colli e il vice Antonio Verdone, evidenzia una disparità nel trattamento economico all’interno dell’ente. Di seguito i dettagli e le eventuali implicazioni di questa situazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Stipendio pagato a impiegati e dirigenti ma non agli operai. é quanto starebbe accadendo nella Comunità montana Santa Croce, nel casertano, secondo quanto denunciano i sindacati Cgil, Cisl e Uil che hanno incontrato il presidente della Comunità Emilia Delli Colli e il suo vice Antonio Verdone. Gli operati, sostengono i sindacati, “ continuano tutti i giorni a recarsi sui cantieri loro assegnati per svolgere le proprie mansioni, nonostante la mancanza degli stipendi”. Durante l’incontro con i sindacati, Verdone ha annunciato che entro la fine del mese sarà pagato lo stipendio relativo al mese di luglio 2025, ma ne restano altri cinque da pagare ai quali si aggiunge la tredicesima mensilità ed anche lo stipendio di gennaio 2026 che nel frattempo maturerà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Tre sindaci al fianco degli operai della Comunità montana: "8 mesi di lavoro, 2 stipendi. Vergognoso"

Tre sindaci di Conca della Campania, Galluccio e San Pietro Infine si schierano al fianco degli operai della Comunità Montana Monte Santa Croce, denunciando un grave ritardo nei pagamenti. Con otto mesi di lavoro e due stipendi ancora non corrisposti, sottolineano la gravità della situazione e chiedono interventi immediati. Una presa di posizione decisa e senza mezzi termini, volta a tutelare i diritti dei lavoratori.

