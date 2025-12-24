Ciclabile Belforte sopralluogo Ascom-Comune | la pista non si ferma
Ieri mattina, in viale Belforte, si è svolto un sopralluogo tra Confcommercio Ascom e il Comune riguardo alla futura pista ciclabile. L’iniziativa, ancora in fase di progettazione, suscita preoccupazioni tra i commercianti locali, che temono possibili ripercussioni sulle attività commerciali. L’obiettivo è valutare insieme le modalità di realizzazione, mantenendo un dialogo aperto e costruttivo per trovare soluzioni condivise.
Confcommercio Ascom ha chiamato e il Comune ha risposto. Si è svolto ieri mattina in viale Belforte un sopralluogo nell’area che ospiterà la nuova pista ciclabile, intervento contestato dai commercianti della zona che temono effetti negativi sulle loro attività. Per questo lunedì l’associazione aveva inviato una Pec all’Amministrazione, chiedendo di interrompere temporaneamente i lavori di cantiere in attesa di un incontro per recepire le necessità dei soggetti interessati al nuovo assetto viabilistico. La risposta è stata immediata, tanto che l’incontro si è svolto già martedì. L’Amministrazione ha ascoltato le richieste e le segnalazioni dei commercianti, in particolare su alcuni punti critici del progetto come la svolta davanti al colorificio, l’ingresso delle bisarche alla concessionaria e l’attraversamento pedonale davanti alla farmacia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
