Nuovo striscione per l' operaio morto a Campofelice di Roccella | sostituisce quello strappato via a novembre

È stato installato un nuovo striscione in memoria di Mario Cirincione, l’operaio deceduto sul lavoro a Campofelice di Roccella il 21 febbraio 2024, in sostituzione di quello rimosso a novembre. Oggi Mario avrebbe compiuto 51 anni, e l’installazione rappresenta un gesto di ricordo e rispetto per la sua memoria.

Oggi Mario Cirincione, l'operaio morto sul lavoro a Campofelice di Roccella il 21 febbraio del 2024, avrebbe compiuto 51 anni. Per l'occasione, dopo la triste scoperta di qualche settimana fa dello striscione in suo ricordo strappato via dal muro del cantiere dove avvenne l'incidente, stamattina.

