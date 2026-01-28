Motogp il cesenate Lorenzo Savadori sostituisce Jorge Martin nei test ufficiali a Sepang

Lorenzo Savadori correrà al posto di Jorge Martin nei test ufficiali a Sepang. La Aprilia Racing ha deciso di affidargli questo ruolo nel primo appuntamento della stagione 2026. Dal 29 al 31 gennaio, il pilota cesenate sarà in pista per preparare al meglio la nuova moto e testare le prime novità. La squadra punta tutto su questi giorni di prove per partire subito forte.

Aprilia Racing è pronta a dare il via alla stagione 2026. Il primo appuntamento in pista è fissato con il Test Shakedown a Sepang, in programma dal 29 al 31 gennaio Aprilia Racing è pronta a dare il via alla stagione 2026. Il primo appuntamento in pista è fissato con il Test Shakedown a Sepang, in programma dal 29 al 31 gennaio, che vedrà impegnato il collaudatore ufficiale Aprilia Racing, Lorenzo Savadori. A seguire, sempre sul circuito malese, si svolgerà il test ufficiale dal 3 al 5 febbraio, con Marco Bezzecchi in pista insieme a Savadori. Il test rider di Aprilia Racing, quindi, proseguirà il lavoro di sviluppo della RS-GP26 anche nei successivi tre giorni di test ufficiali, sostituendo Jorge Martin che continuerà il programma di recupero fisico.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su MotoGP Sepang MotoGP, Jorge Martin potrebbe rinunciare ai test di Sepang: altre operazioni affrontate dal pilota spagnolo Jorge Martin potrebbe infatti saltare i test di Sepang, a causa di recenti interventi chirurgici affrontati dal pilota spagnolo. Il calvario di Jorge Martin, in forte dubbio per i test a Sepang: si è sottoposto ad altri due interventi chirurgici Jorge Martin affronta un difficile inizio di stagione, con dubbi sulla sua partecipazione ai test di Sepang del 3-5 febbraio 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su MotoGP Sepang Motogp, il cesenate Lorenzo Savadori sostituisce Jorge Martin nei test ufficiali a SepangAprilia Racing è pronta a dare il via alla stagione 2026. Il primo appuntamento in pista è fissato con il Test Shakedown a Sepang, in programma dal 29 al 31 gennaio ... cesenatoday.it MotoGp, Savadori sostituisce Martin nei test Aprilia a SepangAprilia Racing è pronta a dare il via alla stagione 2026. Il primo appuntamento in pista è fissato con il Test Shakedown a Sepang, in programma dal ... corriereromagna.it Motosprint. . Motor Bike Expo 2026 | Verona Siamo allo stand Aprilia e abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Lorenzo Savadori sullo sviluppo del progetto MotoGP 2026 e 2027 e non solo #motogp #aprilia #motorbikeexpo #lorenzosavadori - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.