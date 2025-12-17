Forlimpopoli il nuovo Circolo Tennis resta incompiuto | Situazione fatiscente

Il nuovo Circolo Tennis di Forlimpopoli, ancora incompleto, è al centro di polemiche a causa delle sue condizioni di degrado. La lista civica La Nostra Città ha rivolto un’interpellanza al sindaco Milena Garavini, chiedendo chiarimenti sulla situazione dei lavori e sullo stato di abbandono del progetto.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.