Forlimpopoli il nuovo Circolo Tennis resta incompiuto | Situazione fatiscente
Il nuovo Circolo Tennis di Forlimpopoli, ancora incompleto, è al centro di polemiche a causa delle sue condizioni di degrado. La lista civica La Nostra Città ha rivolto un’interpellanza al sindaco Milena Garavini, chiedendo chiarimenti sulla situazione dei lavori e sullo stato di abbandono del progetto.
Il gruppo consiliare della lista civica La Nostra Città ha presentato un’interpellanza alla sindaco di Forlimpopoli Milena Garavini per fare chiarezza sullo stato dei lavori del nuovo Circolo Tennis di via Del Tulipano. A firmarla è il consigliere comunale Gian Luca Zanoni.La situazione del Nuovo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Nuovo consiglio direttivo per il Circolo tennis Lanciano: Fabio Lombardi è il presidente
Leggi anche: Ottolini Juve, situazione in stand by per il nuovo direttore sportivo! Il Genoa spinge per il rinnovo mentre i bianconeri… Tutta la verità e la deadline per scegliere il nuovo dirigente
Dall'8 al 16 giugno al Tennis Club Riccione Super Next Gen U16 e 18
Nuovo direttivo al Circolo tennis. Massimiliano Guzzini è presidente - Si rinnova il direttivo del Circolo tennis Francesco Guzzini di Recanati: alla presidenza, Massimiliano Guzzini succede al padre Adolfo che, comunque, continuerà ad affiancarlo nella gestione ... ilrestodelcarlino.it
Nuovo responsabile per scuola tennis e settore agonistico del Valtiberina Tennis & Sports - Arezzo, 29 luglio 2025 – Nuovo responsabile per scuola tennis e settore agonistico del Valtiberina Tennis & Sports. lanazione.it
Un nuovo capitolo di gusto sta per iniziare. Da martedì 28 gennaio, scopri il nostro nuovo menu: 24 nuovi piatti e combinazioni uniche, pensati per sorprendere e deliziare ogni palato. Segui i nostri social per rimanere aggiornato sulle ultime novità e conoscer - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.