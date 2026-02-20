Nuove terapie per Domenico | Percorso di cure condiviso ma no accanimento | Il cuore che era per lui ha salvato un altro bimbo

Domenico, un bambino di 8 anni, ha ricevuto un nuovo cuore dopo che il suo organo era gravemente danneggiato. La causa è una malattia cardiaca che aveva compromesso la funzionalità dell’organo. La decisione di procedere con il trapianto è stata presa dopo un confronto tra medici e genitori, nel rispetto di un percorso condiviso. Gli specialisti hanno evitato ogni forma di accanimento, puntando su terapie mirate e attente alle sue condizioni. Il cuore donato ha poi salvato un altro bambino in attesa di un organo compatibile.

I genitori del piccolo Domenico, Antonio e Patrizia, hanno varcato dopo mezzogiorno, in compagnia del medico di famiglia e dell'avvocato Francesco Petruzzi, le porte dell'azienda ospedaliera Monaldi dove il loro bambino è ricoverato ormai da 58 giorni e versa in stato di coma irreversibile. Lo fanno fatto per un incontro concordato dalla giornata di ieri e alla presenza degli specialisti cardiochirurghi pediatrici giunti da tutt'Italia per concordare i prossimi passi terapeutici da affrontare dopo che gli stessi esperti dell'Heart team riunito dall'Azienda dei Colli hanno sentenziato ieri che il piccolo, nelle condizioni in cui si trova attualmente, non è più trapiantabile.