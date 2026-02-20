il cuore destinato a domenico ha salvato la vita a un altro bimbo di due anni

Domenico, il bambino di due anni, ha perso la vita a causa di una grave malattia cardiaca. Nel suo ultimo giorno, il suo cuore è stato donato a un altro bambino, permettendogli di sopravvivere. La famiglia di Domenico ha acconsentito alla donazione, sperando di dare una seconda possibilità a qualcuno. La notizia ha fatto il giro del paese, sottolineando l’importanza della donazione di organi. La vicenda mostra come un gesto generoso possa cambiare la vita di altre persone.

Mentre il piccolo Domenico percorre l'ultimo atto della sua breve vita, circondato dall'amore della sua famiglia e di un'intera Nazione, un altro bambino è invece salvo dopo aver ricevuto un nuovo cuore. Un cuore che, inizialmente, sarebbe dovuto andare a Domenico. Poi il team di esperti ha giudicato il piccolo inoperabile, e allora l'organo è andato altrove. Adesso batte nel petto di un bimbo che potrà tornare dai suoi genitori. Ovviamente le informazioni fornite alla stampa sono poche, dato che è doveroso rispettare la privacy del piccolo paziente. Sappiamo però che il bambino che ha ricevuto il cuore ha la stessa età di Domenico, due anni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

