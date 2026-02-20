Nuove forme di caporalato Commissariata Foodinho | Regolarizzi 40mila rider

Il giudice di Milano ha commissariato Foodinho, la società di consegna a domicilio di Glovo, per nuove accuse di caporalato. La decisione segue un’indagine che ha scoperto come i rider siano costretti a lavorare in condizioni sfruttatrici, spesso senza adeguate tutele. Sono stati individuati circa 40.000 lavoratori coinvolti in questa situazione. Il provvedimento mira a regolarizzare le loro condizioni e a contrastare le pratiche illecite. La vicenda sta attirando l’attenzione sulle modalità di gestione del lavoro nel settore delle consegne.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano, Roberto Crepaldi, ha convalidato il provvedimento con cui la scorsa settimana il pm Paolo Storari ha disposto in via d'urgenza il controllo giudiziario nei confronti di Foodinho, la società milanese di delivery food del colosso spagnolo Glovo al centro di un'indagine per caporalato. Secondo l'accusa sarebbero stati sfruttati 40mila raider impiegati in tutta Italia, "lavoratori, formalmente autonomi in regime forfettario" – annotano i magistrati – ma "in realtà da considerarsi lavoratori dipendenti a pieno titolo: approfittando dello stato di bisogno avrebbero percepito un reddito netto annuo sotto la soglia di povertà".