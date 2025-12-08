Nuova rotatoria cantiere al via a partire da domani

Dopo la fase sperimentale avviata lo scorso agosto, domani entrerà nella sua fase definitiva la realizzazione della nuova rotatoria tra viale Carducci, via Fiorini, via Alighieri e piazza del Popolo. L’intervento è previsto dal progetto ‘ Rigenera Copparo 01 ’, finanziato con risorse del Pnrr. L’obiettivo è la riorganizzazione dell’incrocio tra gli assi viari del centro appunto attraverso l’introduzione di una rotonda che consenta di migliorare la scorrevolezza del traffico, ma anche di ottimizzare attraversamenti ciclopedonali e sezioni stradali con il ripristino della continuità del percorso ciclabile tra viale Carducci e via XX Settembre, anche in vista della creazione di un’area pedonale ampliata in prossimità dell’isolato urbano del teatro De Micheli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova rotatoria, cantiere al via a partire da domani

