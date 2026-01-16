Milan Primavera Renna | Mi porto a casa l’attaccamento alla maglia dei ragazzi

Il Milan Primavera di Renna conclude il match contro la Fiorentina con un pareggio 3-3. Al termine della partita, l’allenatore ha evidenziato l’attaccamento dei giovani alla maglia, sottolineando l’importanza del senso di appartenenza nel percorso di crescita della squadra. La partita ha mostrato entusiasmo e impegno, elementi fondamentali per lo sviluppo dei giovani talenti del settore giovanile rossonero.

Il Milan Primavera di Renna torna in campo, ma non va oltre il pareggio: quest'oggi i rossoneri hanno pareggiato contro la viola grazie ai gol di Angelicchio, Vladimirov e Castiello. Al termine del match, l'allenatore del Diavolo ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni commentando la prestazione dei suoi ragazzi. Ecco, di seguito, le sue parole: “La prestazione, l’attaccamento alla maglia dei ragazzi, il senso di appartenenza che hanno fatto vedere oggi. Hanno onorato il calcio, è stata una bellissima partita fra due squadre che si sono affrontate a viso aperto. La Fiorentina penso che sia una delle squadre accreditate a poter vincere il titolo quest’anno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

