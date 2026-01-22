Matthaus sospiro di sollievo | intervento alla spalla perfettamente riuscito Il post social – FOTO

Inter News 24 Matthaus, indimenticata leggenda dell'Inter, ha postato un importante messaggio social dopo l'operazione alla spalla. Tutto bene per la leggenda nerazzurra Lothar Matthäus. L'indimenticato trascinatore dell'Inter dei record e colonna del Bayern Monaco ha dovuto affrontare un piccolo ostacolo extra-campo, sottoponendosi a un'operazione chirurgica alla spalla. Nonostante il momento delicato, il "Grande Tedesco" ha mostrato la grinta di sempre, rassicurando i fan di tutto il mondo. Il messaggio social: «Tornerò presto». È stato lo stesso Pallone d'Oro 1990 a comunicare il successo dell'intervento tramite i propri canali social.

