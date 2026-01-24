Così Santa Maria Nuova ha abbracciato il Perugino

Ieri pomeriggio, molti visitatori hanno avuto l'opportunità di ammirare il Perugino nella chiesa di Santa Maria Nuova, dove sono esposti una pala, una predella e una lunetta dell'artista. Questa esposizione rappresenta un'importante occasione per apprezzare da vicino le opere di uno dei protagonisti della scuola umbra. La mostra si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio artistico locale, offrendo un momento di riflessione sulla storia e l'arte del territorio.

In tanti ieri pomeriggio a vedere il Perugino (pala, predella e lunetta) nella chiesa di Santa Maria Nuova. L’opera fino a qualche giorno fa era alla sala Morganti del palazzo Malatestiano dove è stata protagonista, dal dal 7 dicembre 2023 fino al 15 settembre 2024, della mostra "Pietro Perugino a Fano. Primus pictor in orbe" per celebrare il restauro da parte dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Poi la decisione di portarla a Santa Maria Nuovo anche se si è dovuto aspettare che fosse pronta l’innovativa struttura metallica che lo ha accolto: ieri pomeriggio c’è stata l’inaugurazione. "Una delle più grandi opere – ha commentato Anna Maria Ambrosini curatrice della mostra del 2023-2024, insieme ad Emanuela Daffra, direttrice dell’Opificio delle Pietre Dure – del Rinascimento nel mondo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

