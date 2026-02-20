Nozze a Pesaro | l’incubo di minacce e violenza dopo il matrimonio

A Pesaro, una donna arrivata dal Nord Africa ha vissuto un matrimonio forzato che si è trasformato in un incubo di minacce e violenze. Dopo il matrimonio, il marito ha iniziato a minacciarla e a colpirla ripetutamente, portando la donna a chiedere aiuto alle forze dell’ordine. Le aggressioni sono diventate frequenti, con lesioni visibili e comportamenti intimidatori. La donna ha deciso di denunciare, portando alla luce un quadro di violenza domestica che si è aggravato nel tempo. La vicenda continua a suscitare attenzione nella comunità locale.

Dalle Nozze Combinate all'Incubo di Pesaro: Una Spirale di Violenza e Minacce. Una giovane donna, giunta in Italia dal Nord Africa, è finita al centro di una vicenda di violenza domestica a Pesaro, con il marito rinviato a giudizio per maltrattamenti e lesioni aggravate. La denuncia della donna ha svelato un clima di terrore, minacce e aggressioni fisiche iniziato poco dopo il suo arrivo in città nel febbraio 2023, a seguito di un matrimonio combinato celebrato in Marocco nel 2022. La vicenda solleva interrogativi sulla vulnerabilità delle donne immigrate e sulla complessità dei matrimoni combinati.