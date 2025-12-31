Natasha Stefanenko ha detto di nuovo sì a Luca Sabbioni | le nozze religiose in Brasile trent’anni dopo il matrimonio civile

Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni hanno celebrato nuovamente il loro matrimonio con una cerimonia religiosa in Brasile, trent’anni dopo il matrimonio civile. Natasha ha raccontato di aver deciso di ricevere il battesimo a quarant'anni, dopo aver vissuto un percorso di crescita religiosa. Da sedici anni, i due discutono delle nozze religiose, che ora hanno finalmente realizzato, consolidando il loro legame con una cerimonia significativa.

