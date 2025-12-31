Natasha Stefanenko ha detto di nuovo sì a Luca Sabbioni | le nozze religiose in Brasile trent’anni dopo il matrimonio civile
Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni hanno celebrato nuovamente il loro matrimonio con una cerimonia religiosa in Brasile, trent’anni dopo il matrimonio civile. Natasha ha raccontato di aver deciso di ricevere il battesimo a quarant'anni, dopo aver vissuto un percorso di crescita religiosa. Da sedici anni, i due discutono delle nozze religiose, che ora hanno finalmente realizzato, consolidando il loro legame con una cerimonia significativa.
«Quando ci sposammo la prima volta, io non ero battezzata», ha spiegato. «Ho scelto di avere il sacramento del battesimo a quarant'anni e da sedici io e Luca discutiamo delle nozze religiose. Lo scorso anno lui mi ha proposto di risposarci». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
