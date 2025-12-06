Fofana ko Milan senza il suo perno a Torino | chi prende il suo posto nel cuore della squadra

Il Milan lascia alle spalle l'eliminazione in Coppa Italia e si proietta verso una trasferta che pesa più della classifica stessa. A Torino servirà lucidità, compattezza, e soprattutto un centrocampo in grado di reggere l'urto di una partita tradizionalmente ostica. Ma uno dei cardini assoluti, Youssouf Fofana, non ci sarà. Il francese si è fermato nel secondo tempo di Milan-Lazio in campionato, piegato da un fastidio all'inguine comparso proprio mentre stava costruendo un'occasione da gol. Allegri lo aveva definito «in dubbio» in conferenza alla vigilia della Coppa Italia. La realtà è arrivata più rapida del recupero: Fofana non sarà della partita.

