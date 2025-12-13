Mediaset sospende Uomini e Donne L’annuncio-bomba Pubblico gelato chi prende il suo posto

Mediaset ha annunciato la sospensione di Uomini e Donne, creando scompiglio tra i fan e il mondo televisivo. La decisione, improvvisa e sorprendente, ha generato grande curiosità e attesa sulle sorti del celebre programma. Ecco i dettagli di questa novità che sta scuotendo il panorama televisivo italiano.

Piccolo terremoto nel mondo della televisione. Poco fa è arrivata la notizia di una decisione importante presa dai vertici Mediaset. L’annuncio riguarda uno dei programmi più seguiti dal pubblico di Canale 5, Uomini e Donne, e sta già facendo discutere. Il dating show di Maria De Filippi rappresenta da anni un appuntamento fisso del pomeriggio televisivo e un pilastro della programmazione dell’azienda di Cologno Monzese. Le storie di tronisti, dame e cavalieri continuano a catalizzare l’attenzione dei telespettatori, ma ora una scelta di palinsesto cambia le carte in tavola. “Canale 5 sospende Uomini e Donne”. Caffeinamagazine.it

Perché Uomini e donne non va in onda oggi 8 dicembre 2025/ Svolta nella programmazione Mediaset - Il talent Amici non andrà in onda oggi lunedì 8 dicembre 2025, proprio come accadrà con Uomini e donne. ilsussidiario.net