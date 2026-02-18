Notebooklm presentazioni con slide | google risolve finalmente il problema più fastidioso

Google ha risolto finalmente il problema più fastidioso di NotebookLM, il suo strumento di presentazioni con slide. Il motivo è che ora permette di integrare facilmente contenuti da diverse fonti senza perdite di tempo. Per esempio, gli utenti possono inserire immagini e dati direttamente dalle loro ricerche online, rendendo più fluida la creazione delle presentazioni.

NotebookLM di Google continua a evolversi, migliorando la gestione di contenuti provenienti da fonti diverse e offrendo strumenti pratici per note, appunti e presentazioni. Le implementazioni più recenti riguardano la possibilità di modificare singole slide tramite prompt, l' esportazione in PPTX delle deck e un ampliamento delle condizioni di utilizzo legate agli abbonamenti. Le novità puntano a incrementare l'efficienza operativa, consentendo interventi mirati senza dover rigenerare intere sequenze di slide. Di seguito, una sintesi delle novità principali e dei relativi tempi di rilascio. Questo testo offre una panoramica mirata alle funzionalità introdotte, mantenendo un taglio tecnico e orientato all'uso professionale senza inserire riferimenti non pertinenti.