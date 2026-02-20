Note e divi sotto il portico Gli aneddoti di Orea Malià da Vasco ai Lùnapop Gioia Disco Club Paradiso

Orea Malià, nota speaker e appassionata di musica, ha condiviso ricordi e aneddoti sotto il portico del Gioia Disco Club Paradiso. Tra storie di Vasco Rossi e dei Lùnapop, ha coinvolto il pubblico con dettagli personali e curiosità sulla sua carriera. La serata ha mescolato musica, cultura e sport, mentre il Bologna ha conquistato una vittoria importante in Norvegia, avvicinando gli ottavi di finale. La platea ha ascoltato attentamente, tra risate e momenti di emozione. La serata si è conclusa con un’anticipazione sui prossimi eventi.

Una serata di emozioni in un intreccio tra sport, cultura e tradizione. Con la ciliegina sulla torta della vittoria serale del Bologna in Norvegia (0-1 con il Brann Bergen): ora gli ottavi sono più vicini. A testimoniare il legame tra città e squadra è Massimo Bressan, vicepresidente di FederOttica Confcommercio Ascom: "Spero che questa vicinanza della città sia ancora più grande, perché Bologna è Bologna". E riguardo l’iniziativa di Vetrine Rossoblù, che è appena ripartita, "abbiamo allestito tutto con sciarpe e cappelli, due cuori rossoblù creati dal nulla. È il nostro modo di esserci". Accanto agli adulti, l’entusiasmo dei giovani campioni del Progresso Calcio di Castel Maggiore che hanno risposto alle domande con spontaneità, raccontando cosa significhi per loro giocare a calcio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

