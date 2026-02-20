Note e divi sotto il portico Gli aneddoti di Orea Malià da Vasco ai Lùnapop Gioia Disco Club Paradiso

Orea Malià, nota speaker e appassionata di musica, ha condiviso ricordi e aneddoti sotto il portico del Gioia Disco Club Paradiso. Tra storie di Vasco Rossi e dei Lùnapop, ha coinvolto il pubblico con dettagli personali e curiosità sulla sua carriera. La serata ha mescolato musica, cultura e sport, mentre il Bologna ha conquistato una vittoria importante in Norvegia, avvicinando gli ottavi di finale. La platea ha ascoltato attentamente, tra risate e momenti di emozione. La serata si è conclusa con un’anticipazione sui prossimi eventi.

Una serata di emozioni in un intreccio tra sport, cultura e tradizione. Con la ciliegina sulla torta della vittoria serale del Bologna in Norvegia (0-1 con il Brann Bergen): ora gli ottavi sono più vicini. A testimoniare il legame tra città e squadra è Massimo Bressan, vicepresidente di FederOttica Confcommercio Ascom: "Spero che questa vicinanza della città sia ancora più grande, perché Bologna è Bologna". E riguardo l’iniziativa di Vetrine Rossoblù, che è appena ripartita, "abbiamo allestito tutto con sciarpe e cappelli, due cuori rossoblù creati dal nulla. È il nostro modo di esserci". Accanto agli adulti, l’entusiasmo dei giovani campioni del Progresso Calcio di Castel Maggiore che hanno risposto alle domande con spontaneità, raccontando cosa significhi per loro giocare a calcio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Note e divi sotto il portico. Gli aneddoti di Orea Malià da Vasco ai Lùnapop. Gioia Disco Club Paradiso Leggi anche: Disco Club Paradiso: da X Factor ai bar di Bologna, la band ripercorre il viaggio tra musica e successo. Leggi anche: Sanremo giovani 2025 scopri i disco club paradiso gruppo in gara Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Note e divi sotto il portico. Gli aneddoti di Orea Malià da Vasco ai Lùnapop. Gioia Disco Club Paradiso. Dalle 17 in via Saragozza, sotto il portico Unesco, prima del match di andata contro il Brann. Tanti gli ospiti: dai Disco club Paradiso a Orea Malià, passando per l’ex difensore Castellini - facebook.com facebook