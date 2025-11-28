sanremo giovani 2025: disco club paradiso tra le novità in gara. Il panorama musicale italiano si arricchisce di nuove proposte grazie alla presenza dei Disco Club Paradiso a Sanremo Giovani 2025. La partecipazione rappresenta un’importante opportunità per questa formazione, sperando di ottenere l’accesso al Festival di Sanremo 2026 nella categoria Nuove Proposte. Questo evento, di grande rilievo nel mondo musicale, consente ai giovani artisti di farsi conoscere e di consolidare la propria carriera. profilo del gruppo e origini. Disco Club Paradiso nasce tra le città di Bologna, Cento e Crevalcore. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Sanremo giovani 2025 scopri i disco club paradiso gruppo in gara