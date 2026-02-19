Disco Club Paradiso | da X Factor ai bar di Bologna la band ripercorre il viaggio tra musica e successo
I Disco Club Paradiso, noti per la partecipazione a X Factor, tornano a Bologna per un concerto al Bar Carlino. La band ha iniziato la loro avventura nei locali della città, accumulando esperienza e fan lungo il percorso. Oggi pomeriggio, alle 17, si esibiranno dal vivo, portando sul palco le loro canzoni più amate. La serata rappresenta un passo importante nel loro ritorno, che coinvolge molti giovani appassionati di musica dal vivo. La musica dal vivo torna protagonista nel cuore di Bologna.
Dai Bar di Bologna al Palcoscenico: I Disco Club Paradiso Ritornano a Bar Carlino. Bologna si prepara a rivivere l’atmosfera di Bar Carlino, dove oggi pomeriggio, a partire dalle 17, i Disco Club Paradiso si esibiranno dal vivo. La band, reduce da un percorso che l’ha vista passare dai piccoli locali della provincia all’esperienza di X Factor, presenterà i progetti futuri e racconterà la sua storia di successo, nata tra un palco e l’altro. Un Viaggio dalle Origini alla Ribalta. La storia dei Disco Club Paradiso è una narrazione di passione e determinazione. Leo Bi, Jacky Sax e Murri hanno iniziato la loro avventura musicale esibendosi in piccoli bar della provincia, dove, come ricordano, il pubblico era composto da un massimo di venti o trenta persone.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Sanremo giovani 2025 scopri i disco club paradiso gruppo in gara
Musica, dalle piazze ai club: ecco dove andare a San Silvestro a BolognaA Bologna, la notte di San Silvestro offre diverse opportunità per ascoltare musica, dai concerti nelle piazze alle serate nei club.
DISCO CLUB PARADISO a Sanremo Giovani con il brano 'Mademoiselle'
Argomenti discussi: Oggi torna la festa di Bar Carlino. Sulle note dei Disco Club Paradiso: Noi, dai bar di provincia al palco; Torna il salotto di Bar Carlino. Giovedì tutti al Bar Neri per la prima gara di playoff; Tommaso Paradiso annuncia Casa Paradiso Sanremo Edition; Viaggio di maturità 2026, le 10 migliori mete per giovani in Europa.
Oggi torna la festa di Bar Carlino. Sulle note dei Disco Club Paradiso: Noi, dai bar di provincia al palcoDalle 17, i nostri cronisti vi aspettano da Neri Pasticceria Caffetteria prima del match Brann-Bologna. La band al salotto: Abbiamo lasciato i nostri percorsi per seguire un sogno senza arrenderci ma ... msn.com
Disco Club Paradiso, concerto in San BiagioDopo la grande ospitata sul palco del Cento Carnevale d’Europa, i Disco Club Paradiso tornano ad esibirsi a Cento, stasera alle 21 all’oratorio di San Biagio per la Festa di San Michele, copatrono ... ilrestodelcarlino.it
VENERDÌ LATINO al Flamingo Disco Club Una notte imperdibile tra Salsa & Bachata con grandi protagonisti della scena latina! Flamingo Disco Club – Montebello Vicentino Via Lungo Chiampo 29 Venerdì 20 Febbraio Dalle ore 22:00 In co facebook