Disco Club Paradiso | da X Factor ai bar di Bologna la band ripercorre il viaggio tra musica e successo

I Disco Club Paradiso, noti per la partecipazione a X Factor, tornano a Bologna per un concerto al Bar Carlino. La band ha iniziato la loro avventura nei locali della città, accumulando esperienza e fan lungo il percorso. Oggi pomeriggio, alle 17, si esibiranno dal vivo, portando sul palco le loro canzoni più amate. La serata rappresenta un passo importante nel loro ritorno, che coinvolge molti giovani appassionati di musica dal vivo. La musica dal vivo torna protagonista nel cuore di Bologna.

Dai Bar di Bologna al Palcoscenico: I Disco Club Paradiso Ritornano a Bar Carlino. Bologna si prepara a rivivere l’atmosfera di Bar Carlino, dove oggi pomeriggio, a partire dalle 17, i Disco Club Paradiso si esibiranno dal vivo. La band, reduce da un percorso che l’ha vista passare dai piccoli locali della provincia all’esperienza di X Factor, presenterà i progetti futuri e racconterà la sua storia di successo, nata tra un palco e l’altro. Un Viaggio dalle Origini alla Ribalta. La storia dei Disco Club Paradiso è una narrazione di passione e determinazione. Leo Bi, Jacky Sax e Murri hanno iniziato la loro avventura musicale esibendosi in piccoli bar della provincia, dove, come ricordano, il pubblico era composto da un massimo di venti o trenta persone.🔗 Leggi su Ameve.eu

Musica, dalle piazze ai club: ecco dove andare a San Silvestro a BolognaA Bologna, la notte di San Silvestro offre diverse opportunità per ascoltare musica, dai concerti nelle piazze alle serate nei club.

DISCO CLUB PARADISO a Sanremo Giovani con il brano 'Mademoiselle'

