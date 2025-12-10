fondazione italia patria della bellezza al via il sesto bando per valorizzare musei teatri borghi e realtà culturali italiane un sostegno concreto nella comunicazione per rendere più visibile e vicino al grande pubblico questo patrimonio di bellezza

La Fondazione Italia Patria della Bellezza annuncia il sesto bando 2026, aperto dal 10 dicembre 2025 al 30 gennaio 2026, per sostenere musei, teatri, borghi e realtà culturali italiane. L'iniziativa mira a potenziare la comunicazione e aumentare la visibilità del patrimonio culturale, promuovendo la scoperta e l’apprezzamento delle eccellenze del nostro territorio.

Per il sesto anno consecutivo, Fondazione Italia Patria della Bellezza lancia il bando 2026, aperto dal 10 dicembre 2025 al 30 gennaio 2026, dedicato a valorizzare e dare maggiore visibilità alle eccellenze del patrimonio culturale italiano. I vincitori saranno annunciati il 5 maggio 2026. Con. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

