fondazione italia patria della bellezza al via il sesto bando per valorizzare musei teatri borghi e realtà culturali italiane un sostegno concreto nella comunicazione per rendere più visibile e vicino al grande pubblico questo patrimonio di bellezza

Milanotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Italia Patria della Bellezza annuncia il sesto bando 2026, aperto dal 10 dicembre 2025 al 30 gennaio 2026, per sostenere musei, teatri, borghi e realtà culturali italiane. L'iniziativa mira a potenziare la comunicazione e aumentare la visibilità del patrimonio culturale, promuovendo la scoperta e l’apprezzamento delle eccellenze del nostro territorio.

Per il sesto anno consecutivo, Fondazione Italia Patria della Bellezza lancia il bando 2026, aperto dal 10 dicembre 2025 al 30 gennaio 2026, dedicato a valorizzare e dare maggiore visibilità alle eccellenze del patrimonio culturale italiano. I vincitori saranno annunciati il 5 maggio 2026.

