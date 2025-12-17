Appuntamento in musica con Dai cori al cuore | protagonisti Le Allegre Note Le Allegre Note Young e Note in Crescendo

La rassegna “Dai cori al cuore” continua a portare musica e emozioni nelle chiese e negli spazi culturali della città, con protagonisti le formazioni Le Allegre Note, Le Allegre Note Young e Note in Crescendo. Un percorso musicale che celebra le melodie delle feste, coinvolgendo il pubblico in momenti di grande suggestione e convivialità.

Riccione: “Dai cori al cuore”, emozioni in concerto con il Coro Filarmonico Le Voci Liriche - Prosegue il viaggio musicale della rassegna “Dai cori al cuore”, che nel weekend dell’Immacolata ha debuttato con grande successo grazie alle splendide voci ... chiamamicitta.it

Un grande appuntamento musicale per le festività natalizie Sabato 20 dicembre Ore 21.00 Teatro Comunale “C. Angelini” – Crescentino Ingresso libero fino ad esaurimento posti La Città di Crescentino è lieta di invitare la cittadinanza al Grandios - facebook.com facebook

