Appuntamento in musica con Dai cori al cuore | protagonisti Le Allegre Note Le Allegre Note Young e Note in Crescendo
La rassegna “Dai cori al cuore” continua a portare musica e emozioni nelle chiese e negli spazi culturali della città, con protagonisti le formazioni Le Allegre Note, Le Allegre Note Young e Note in Crescendo. Un percorso musicale che celebra le melodie delle feste, coinvolgendo il pubblico in momenti di grande suggestione e convivialità.
Proseguono gli appuntamenti della rassegna “Dai cori al cuore”, il percorso musicale che porta le melodie delle feste nelle chiese e negli spazi culturali della città, regalando momenti di intensa emozione. Domenica 21 dicembre, alle 16:00, nella Chiesa nuova di San Martino (viale Minghetti, 11). Riminitoday.it
A Riccione “Dai cori al cuore”: Corone Orchestra Septet Ensemble insieme per celebrare il Natale - Prosegue il suggestivo viaggio musicale della rassegna di Riccione “Dai cori al cuore”, che trasforma la città in un palcoscenico di emozioni e melodie. chiamamicitta.it
Riccione: “Dai cori al cuore”, emozioni in concerto con il Coro Filarmonico Le Voci Liriche - Prosegue il viaggio musicale della rassegna “Dai cori al cuore”, che nel weekend dell’Immacolata ha debuttato con grande successo grazie alle splendide voci ... chiamamicitta.it
Un grande appuntamento musicale per le festività natalizie Sabato 20 dicembre Ore 21.00 Teatro Comunale “C. Angelini” – Crescentino Ingresso libero fino ad esaurimento posti La Città di Crescentino è lieta di invitare la cittadinanza al Grandios - facebook.com facebook
