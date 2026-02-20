Il Consiglio nazionale del Notariato ha causato polemiche dopo la pubblicazione di un documento online, poi rimosso, che conteneva giudizi dispregiativi sui candidati del concorso di novembre 2024. In quel file, comparivano commenti come “carina” o “fenomeno” accanto ai nomi di chi aveva superato la prova scritta, creando sconcerto tra gli interessati. Il documento, visibile per pochi minuti, ha acceso il dibattito sulla gestione del concorso e sul rispetto delle regole. La vicenda continua a far discutere tra gli addetti ai lavori.

Bufera sul concorso per notai del novembre del 2024: in un documento, comparso per pochi minuti ieri sul sito del Consiglio nazionale del Notariato, e poi rimosso, compaiono appunti vicino ai nomi dei candidati che hanno superato la prova scritta, come "carina", "graziato", "fenomeno". E che a breve dovrebbero affrontare l'esame orale per l'abilitazione alla professione. Lo 'screenshot' del testo, però, prontamente è stato diffuso e sta continuando a girare sui social network. Con commenti di sdegno sì, ma pure con l'annuncio di ricorsi. Fra le frasi che si leggono nel documento ci sono pure alcuni riferimenti a figure sacre associate ai nominativi degli aspiranti notai, come san Mattia Apostolo, san Pancrazio e san Filippo Neri.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Notai, bufera per il testo online con giudizi sui candidati del concorso

Leggi anche: Concorso per notai, quei giudizi sui candidati caricati online per errore: «È carina», «graziato», «fenomeno»

Leggi anche: «Genio», «Fenomeno», «Papa»: al concorso per notai pubblicati online per errore i nomi dei candidati con accanto nomignoli e giudizi inappropriati. Cosa è successo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.