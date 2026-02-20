Concorso per notai quei giudizi sui candidati caricati online per errore |  È carina graziato fenomeno

Un errore nel caricamento online dei giudizi sui candidati al concorso per notai ha causato commenti inappropriati, come “È carina”, “graziato” e “fenomeno”. La scheda, pubblicata sul sito del Consiglio nazionale e poi rimossa, conteneva valutazioni personali e riferimenti a santi collegati ad alcuni candidati che hanno superato le prove scritte del 2024. Attualmente, questi candidati si preparano ad affrontare l’esame orale, mentre l’incidente solleva dubbi sulla gestione delle informazioni ufficiali.

«Carina» «graziato» «fenomeno». Sono gli «appunti» scritti accanto ai nomi dei candidati notai che hanno superato le prove scritte del novembre 2024, e che dovrebbero affrontare le prove orali entro qualche settimana. Il file Excel, che sembra essere stato predisposto ad uso e consumo della commissione (composta da 6 docenti universitari, 9 magistrati e 9 notai), è stato pubblicato per errore ieri, 19 febbraio, sul sito del Consiglio nazionale del notariato. Pubblicato e poi rimosso nel giro di qualche minuto, il download dei candidati però è stato più veloce e in un batter d’occhio gli screenshot hanno cominciato a girare su blog e social, generando commenti, accuse e annunci di ricorsi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

