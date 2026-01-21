In Aula le comunicazioni di Nordio | cosa ha detto su referendum sulla giustizia e nuovo decreto sicurezza

In Aula, il ministro Nordio ha affrontato i temi principali riguardanti la giustizia e la sicurezza. Durante l’intervento alla Camera, ha ripercorso le posizioni sul referendum sulla giustizia e ha illustrato i dettagli del nuovo decreto sicurezza approvato dal governo. Le dichiarazioni forniscono un quadro aggiornato sulle linee di indirizzo istituzionale e sulle iniziative legislative in corso.

Nel suo intervento alla Camera il ministro è tornato a battere sul referendum sulla giustizia e ha parlato del nuovo pacchetto sicurezza annunciato dal governo. La riforma "non è contro la magistratura né contro l'opposizione. Quella dei pm sottomessi al governo è una petulante litania", ha insistito.

