nordio relaziona sulla giustizia e manda in tilt il pd su bettini e il referendum

Oggi alla Camera si è svolta una discussione incentrata sul referendum sulla giustizia, con particolare attenzione alle dichiarazioni di Nordio. La seduta ha evidenziato le tensioni e le incertezze all’interno della maggioranza di sinistra, suscitando reazioni e interrogativi sulla direzione delle politiche giudiziarie e sulla coesione politica in vista del voto referendario.

Alla Camera il ministro loda la “manifestazione di sincerità” espressa sul referendum da Bettini (che pur essendo favorevole alla riforma voterà No per andare contro il governo Meloni) creando imbarazzo tra i dem Più che una seduta sull’amministrazione della giustizia, oggi alla Camera è andata in scena una seduta sullo stato confusionale della sinistra attorno al referendum sulla giustizia. A far scattare il dramma nel Pd è stato proprio il Guardasigilli Carlo Nordio, che presentando al Parlamento la relazione annuale sulla giustizia del 2025 ha parlato anche della riforma costituzionale e della “manifestazione di sincerità” espressa da un “membro dell’opposizione, che ha detto che sarebbe stato favorevole ma poiché questo è un voto estremamente politico che sarà pro o contro Meloni, lui voterà contro”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Bettini si rimangia la parola sul referendum: “Il voto non è sulla riforma Nordio, ma contro Meloni”Goffredo Bettini ha dichiarato di aver cambiato posizione sul referendum sulla giustizia, precisando che il voto non riguarda la riforma Nordio, ma è una forma di opposizione a Meloni.

Al referendum sulla giustizia, meno Bettini e più PiciernoAl referendum sulla giustizia, è importante considerare le diverse posizioni dei protagonisti politici.

Argomenti discussi: La riforma costituzionale della separazione delle carriere dei magistrati: le ragioni del sì e del no; Le ragioni del no; NASCE A MODENA IL COMITATO PER IL NO AL REFERENDUM COSTITUZIONALE SULLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI (RIFORMA NORDIO); Referendum sulla riforma costituzionale dell’assetto della magistratura e necessaria prevalutazione di ammissibilità di esso da parte della Corte Costituzionale.

