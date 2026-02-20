Non si ferma all' alt folle corsa tra le case a 120 all' ora | motociclista denunciato dopo la fuga

Il motociclista ha causato un inseguimento e una fuga sfrenata tra le case di Gatteo, raggiungendo i 120 kmh. La polizia locale ha tentato di fermarlo durante un controllo in via Rubicone, ma lui ha accelerato e si è dato alla fuga. Dopo alcuni minuti di inseguimento, è stato rintracciato e denunciato. Il veicolo era sprovvisto di assicurazione e il conducente non aveva la patente valida. La scena ha attirato l’attenzione dei residenti, che hanno assistito alla corsa spericolata. La questione ora passa alle autorità giudiziarie.

Il 59enne cesenate è stato denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. A suo carico sono state contestate cinque violazioni al codice della strada ed il veicolo è stato sottoposto a sequestro Dopo l'inseguimento e la fuga la Polizia Locale non demorde e rintraccia e denuncia il motociclista. Attimi di forte tensione nel pomeriggio di martedì 17 febbraio, quando una pattuglia della Polizia Locale di Gatteo, impegnata in un posto di controllo lungo via Rubicone alle ore 15:15, ha intimato l'alt ad un motociclista in transito. Il centauro però, anziché fermarsi, ha fatto una repentina inversione di marcia dandosi alla fuga in direzione mare.