Legato e lasciato al freddo per ore | cucciolo di cane abbandonato in un comune brianzolo

È stato trovato legato ad un palo in via delle Rimembranze a Varedo. Spaventato e al freddo pungente di questi giorni. Si tratta di un cucciolo di Amstaff di nemmeno un anno.Il ritrovamento A dare l’allarme, nel corso di mercoledì 26 novembre, sono stati alcuni cittadini di passaggio, che hanno. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Abbandonato e lasciato a morire… questo era il suo destino. Un cane meticcio tipo pitbull è stato trovato a Bologna legato a un ramo, con la museruola stretta e un guinzaglio corto. Tremava, era infreddolito e assetato, denutrito, e cercava disperatamente di li - facebook.com Vai su Facebook

L'affanno e la rabbia: "Lasciato al freddo per due ore di messa" - Gli ultimi esami diagnostici effettuati domenica scorsa avevano scongiurato complicazioni, il Papa era più sereno, la terapia cortisonica, seguita ormai da diverse settimane per permettergli di ... Si legge su ilgiornale.it

Niko, il cane costretto a vivere (al caldo e al freddo) chiuso in gabbia o legato al balcone di casa: l'animale salvato insieme ai suoi fratellini gatti - Questa è stata la vita di Niko giorno e notte, al freddo o al caldo estivo. Come scrive ilgazzettino.it