Legato e lasciato al freddo per ore | cucciolo di cane abbandonato in un comune brianzolo

Monzatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato trovato legato ad un palo in via delle Rimembranze a Varedo. Spaventato e al freddo pungente di questi giorni. Si tratta di un cucciolo di Amstaff di nemmeno un anno.Il ritrovamento A dare l’allarme, nel corso di mercoledì 26 novembre, sono stati alcuni cittadini di passaggio, che hanno. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

