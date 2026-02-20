Federica Brignone raggiunge un traguardo inatteso durante la stagione olimpica di Milano Cortina 2026, vincendo due medaglie d’oro nel suo percorso. La sua vittoria sorprende molti, considerando le sfide incontrate quest’anno, tra infortuni e gare difficili. Brignone si dice felice di aver superato le aspettative e di aver dimostrato di essere ancora tra le migliori sciatori del mondo. La sua determinazione ha portato a risultati concreti, tra applausi e riconoscimenti sul podio. Ora, punta a mantenere alta la sua prestazione nelle prossime competizioni.

La stagione olimpica di Milano Cortina 2026 ha segnato una pagina decisiva per Federica Brignone, con due medaglie d’oro che hanno consacrato una carriera lunga, intensa e ricca di ostacoli superati. Un percorso che ha dimostrato come la determinazione possa trasformare le difficoltà in traguardi concreti. Durante un talk al Coca-Cola Fan Village di Milano, Brignone ha raccontato come sia stato difficile consolidare la fiducia in sé stessa: “E stato un percorso talmente difficile che mai mi sarei sognata di poter raggiungere un risultato del genere e forse proprio per questo l’ho raggiunto”. Ha aggiunto che, pur essendo felice di partecipare alle Olimpiadi, non era scontato tornare a sciare e che il danno subito era ferreo e significativo: “Dopo l’infortunio non ero sicura neanche di poter tornare a sciare, il danno era stato veramente grande”. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Non immaginavo di raggiungere un risultato del genere" - Federica Brignone

